Manisa’da korkunç olay! Çiftçi öldürüldü 2 kişi tutuklandı

Olay, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi İzzet Doğan (61), üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan'ın ateşli silahla öldürüldüğünü tespit ettiği söylendi.

Olay yerinde yapılan incelemede bir çekirdek ve bir boş kovan bulan ekipler, şüphelilerin tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) ve Salihli JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, İzzet Doğan ile akrabaları arasında husumet olduğu belirlendiği dile getirildi.

Yeşilova Mahallesi'nde husumetli olduğu tespit edilen İ.E. (50), İ.E. (47) ve E.E. (50) isimli şahısların evlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, üç ruhsatsız kurusıkı tabanca, bir havalı tabanca, bir kurusıkı tabanca şarjörü, bir tabanca şarjörü, altı ruhsatsız av tüfeği, bir kasatura, 27 kurusıkı tabanca fişeği, dört bıçak, altı 7,65 tabanca fişeği, on çakı ve 121 av tüfeği fişeği ele geçirildiği dile getirildi.

Husumetli akrabalardan İ.E. (50) gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarında husumetli iki şahsın beyaz bir araçla Yeşilova Mahallesi'ne giriş yaptıklarını belirlediği bildirildi.

Şüphelilerin S.G. (63) ve E.G. (33) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden S.G., İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evinde yakalanıp gözaltına alınırken, E.G. ise Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan iki şüpheli, Salihli'ye getirildi.

Şüphelilerin kullandığı araç, çekici vasıtasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önüne getirilip, Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından detaylı arama ve inceleme yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheliden S.G. ve E.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.