Manisa’da orman yangını kontrol altında

Yangın, dün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba mahallelerinde iki farklı noktada çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 6 dozerle başlatılan müdahale bu sabah saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde ekiplerin yoğun çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.