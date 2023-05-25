Manisa'da oy kullanacak seçmen sayısı arttı

Manisa'da 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu’nda 15-28 Mayıs 2005 doğumlu 18 yaşına girmiş olan gençler de ilk kez oy kullanacak.

Manisa’nın en büyük ilçesi olan merkez ilçelerden Yunusemre ilçesinde 14 Mayıs’ta 187 bin 726 seçmenin oy kullanma hakkı varken, bu rakam 28 Mayıs’ta 181 kişi artarak 187 bin 726 seçmen oldu.

Şehzadeler ilçesinde 14 Mayıs’ta 121 bin 455 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken, 28 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısı 129 kişi artarak 121 bin 584 oldu. İl genelinde bin civarında seçmen ilk kez oy kullanacak. Manisa genelinde 3 bin 575 sandıkta 1 milyon 107 binden fazla seçmen oy kullanacak.