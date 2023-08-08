Manisa'da pikabın üzerine kaya düştü. 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Köprübaşı-Demirci yolunda yaşandı. Hadi Aslan'ın yönetimindeki pikap aracının üzerine, Borlu Mahallesi yakınlarında dağdan büyük bir kaya düştü. Kayanın düşmesiyle pikap şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçtaki Mehmet Nuri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Hadi Aslan, Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.