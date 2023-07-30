Manisa’da pizzacıda cinayet

Manisa Yunusemre’de pizza restoranına gelen bir şahıs 1 kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

KAYNAK: İHA
Manisa’da pizzacıda cinayet

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti. Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

aw946549-01.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay sonrası jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Putin'den Ukrayna ile barışa yeşil ışık Dünya
Putin'den Ukrayna ile barışa yeşil ışık
Belçika Grand Prix'inde kazanan Verstappen Spor
Belçika Grand Prix'inde kazanan Verstappen
Biraz kestirmek istedi Uyurken koynuna öyle bir şey girdi ki Güncel
Biraz kestirmek istedi Uyurken koynuna öyle bir şey girdi ki
Taliban müzik aletlerini idam etti. Gerekçe: Gençlerin yoldan çıkması Dünya
Taliban müzik aletlerini idam etti. Gerekçe: Gençlerin yoldan çıkması
Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı Magazin
Çikita Muz Ajdar canlı yayında çıldırdı. Acun Ilıcalı'nın kendisini izlediğini sandı
Nijer'de askeri darbe sonrası Maliye Bakanı ölümle tehdit edildi: Çalınan paraları, ülke ekonomisinin halini izah et Dünya
Nijer'de askeri darbe sonrası Maliye Bakanı ölümle tehdit edildi: Çalınan paraları, ülke ekonomisinin halini izah et
Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'da Spor
Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'da