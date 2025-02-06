Manisa'da silah kaçakçılığına baskın

Kaynak: İHA
Manisa'da silah kaçakçılığına baskın

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfekler, tarihi eser niteliğinde tüfekler ve kasaturalar gibi birçok suç aleti ele geçirildi.

Manisa Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Silah Ticareti ve Kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Araştırmalar neticesinde ilçedeki 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kasatura ele geçirilerek el konulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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