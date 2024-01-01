Manisa’da sır cinayet! Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu...

Kaynak: DHA
Manisa’da sır cinayet! Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu...
Manisa’da 54 yaşındaki çiftçi Aziz Akay, traktörünün yanında av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, Salihli’nin Poyrazdamları Mahallesi’nde dün gece 23.30 civarında gerçekleşti. Yağbasan yolunda silah sesleri duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, çiftçi Aziz Akay’ı traktörünün yanında kanlar içinde buldu. Vücudunda saçma izleri olan Akay, av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne götürülen Akay, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan iki çocuk babası olan Akay’ın ölümüyle ilgili jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

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