Manisa’da sır cinayet: Konteynere girenler korkunç manzarayla karşılaştı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında yer alan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut’tan bir süre haber alınamadı.
Durum üzerine 54 yaşındaki adamın arkadaşları, konteynere gitti.
İçeriye giren arkadaşları Akbulut’u kanlar içinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Pompalı tüfekle hayatını kaybettiği tespit edilen Akbulut’un ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.