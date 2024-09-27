Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde can verdi

Manisa'da akaryakıt tankerinin çarptığı motosikletli genç, feci şekilde can verdi.

Manisa'da akaryakıt tankerinin çarptığı motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Mahmut Kara (19), feci şekilde can verdi. Ayrıca antrenörlük yaptığını öğrenilen Kara'nın, boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı belirtildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa- Menemen karayolunda meydana geldi. Serdar Ağca yönetimindeki 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeri, önünde ilerleyen Mahmut Kara yönetimindeki 80 ALL 694 motosiklete çarpıp, altına aldı. Devrilen motosikletiyle birlikte tankerin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Mahmut Kara feci şekilde can verirken, Serdar Ağca, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kara'nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü ise Muradiye Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna götürüldü.

Kara'nın üniversite öğrencisi olduğu, antrenörlük yaptığını ve boş zamanlarında ise dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde can verdi

Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde can verdi

Manisa'da tankerin çarptığı motosikletli feci şekilde can verdi

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