Manisa'da tarihi ok ucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da tarihi ok ucu ele geçirildi
Manisa'da jandarma ekipleri, Salihli ilçesinde bir bağ evine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu hap, dedektör, tarihi ok ucu ve tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından bir bağ evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, Sart Mahallesi’nde D.S.’nin (37) kullanmış olduğu bağ evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet büyük tip dedektör, 1 adet avuç içi dedektör, 1 adet metal arama aparatı, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tarihi sikke, 2 adet üzerinde yazı ibareleri bulunan küçük metal levha, 2 adet tarihi ok ucu, 1 adet tarihi obje, 1 adet av tüfeği ve 1 adet pala ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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