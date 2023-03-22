22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde taşıyıcı kolonunun kesildiği tespit edilen bina, ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 01:12
Takip Et

Manisada taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi

Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
+
Aa
-

(AA) Dinçer Mahallesi 2610. Sokak'ta bulunan binayla ilgili ihbarı değerlendiren Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, taşıyıcı kolonu kesilerek zemin kattaki iş yerinin daireye dönüştürüldüğünü belirlediği binayı tahliye etti.

Mühürlenen binayla ilgili dayanaklılık testlerinin yapılacağı, bu süreçte bina sakinlerinin Şehzadeler Belediyesince çeşitli misafirhanelerde konuk edileceği belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, 3 iş yeri ile 8 dairenin bulunduğu binada yaşayan 21 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
4
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
6
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
7
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Kazaen annesini öldürdü
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.