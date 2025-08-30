Manisa'da tatlı telaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünde hasat hummalı bir şekilde sürüyor. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına gelen işçiler özenle topladıkları üzümleri sergi alanları sererek kurutmaya bırakıyor. Yaklaşık bir hafta süre içerisinde kuruyan üzümler sergi alanlarından toplanarak işletmelere satılıyor ya da üreticiler tarafından depolarda bekletiliyor.

Aralık ayı sonuna kadar hasadın devam etmesinin beklendiğini söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bir yandan ihracatlık ve iç piyasa yaş üzüm kesimi yapılırken bir yandan kurutmalık kesimi yapılıyor. Tekrar uyarıda bulunmak istiyorum üzümlerimizi peşin olarak satın mağdur olmayın" dedi.