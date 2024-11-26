Manisa'da teröre yer yok: 8 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bugün yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, operasyonun, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik devam eden bir dizi çalışma kapsamında yapıldığını belirtti.