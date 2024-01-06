Manisa’da trafik kazası. 2 ölü 1 yaralı

İstanbul-İzmir karayolunun Manisa Yeni Garaj Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Manisa'dan Akhisar yönüne gitmekte olan Güngör Gaga (50) yönetimindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Akhisar'dan Manisa'ya seyir halinde olan Naim B. (43) yönetimindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazada otomobil sürücüsü Güngör Gaga (50) ve eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Naim B. ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza sonucu yaklaşık 2 saat İzmir-İstanbul karayolunda trafik durdurulurken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.