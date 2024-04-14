Manisa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Manisa’da trafik kazası: 3 yaralı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yunusemre ilçesi Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İzmir istikametinden Manisa yönüne doğru seyir halinde olan Ahmet A. kontrolündeki otomobil, Karakoca Mahallesi istikametinden Manisa-İzmir yoluna çıkmaya çalışan Hasan T. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda, 2 kişi aracın içinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

Yaralılar Ahmet A. ve Bayram Can U. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Gülistan T. Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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