Manisa'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Manisa’nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne seyretmekte olan Teslime Y. (51) yönetimindeki otomobile, Ata K. (64) idaresindeki kamyonet arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kazazede Teslime Y.'yi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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