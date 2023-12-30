Manisa'da trafik kazası ucuz atlatıldı

Kaynak: İHA
Manisa'da trafik kazası ucuz atlatıldı
Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği kaza anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Manisa’nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne seyretmekte olan Teslime Y. (51) yönetimindeki otomobile, Ata K. (64) idaresindeki kamyonet arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kazazede Teslime Y.'yi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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