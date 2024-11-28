Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı

Tüm yurtta soğuk hava etkili olurken, Manisa Sarıgöl'de erik ağacının çiçek açması üreticileri tedirgin etti.

Tüm yurtta soğuk hava etkili olurken, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erik ağacının çiçek açması üreticileri tedirgin etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi'nde Emin Çepel'e ait üzüm bağının kenarındaki erik ağacı ikinci kez çiçek açtı. Yurdun büyük bir kesiminde hayatı olumsuz etkileyen soğuk havanın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine uğramaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu erik ağacı ikinci kez çiçek açtı.

Üretici Emin Çepel'e ait üzüm bağında çalışan işçiler, erik ağacın çiçek açtığını gördü. Üzüm işçisi Bahri Çınar, "Bugün 27 Kasım 2024 yeni mahsulümüz hayırlı uğurlu olsun. Allah yedirmeyi nasip etsin" dedi.

Geceleri ve sabahın ilk saatlerinin soğuk geçtiği, gündüzlerin se ılıman bir havanın etkili olduğu Sarıgöl'de erken çiçek açan erik ağacı birçok çiftçiyi de tedirgin etti.

Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı

Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı

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