Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

Kaynak: DHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda kilolarca esrar ile binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

C.K. ve N.G. isimli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 adet ectacy hap, 2 bin 756 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen C.K. ve N.G. burada yapılan işlemlerden sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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