Manisa’da uyuşturucu taciri kadın jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Manisa’da uyuşturucu taciri kadın jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma aldığı ihbar üzerine bir kadının yaşadığı eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında çok sayıda sentetik hapı, metamfetamin, bonzai, 2,68 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. (40) isimli kadının evinde yapılan aramada, 2 bin 700 adet sentetik ecza hapı, 5.95 gram metamfetamin, 2,39 gram bonzai, 2,68 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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