Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu

Kaynak: İHA
Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu

Manisa'nın Salihli ilçesi Kordon Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü.

Kordon Mahallesi'nde Zeki Tekle'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

​​​​​​​

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kül oldu.

​​​​​​​

Yangının çıkış nedeni üzerine çalışma başlatıldı.

Hayvansever yaşlı kadın gecekondu yangınında öldü! Kundaklama iddiasıHayvansever yaşlı kadın gecekondu yangınında öldü! Kundaklama iddiası

Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu

Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu

Son Haberler
Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor
Moldova sanayisinde tehlike çanları çalıyor
Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu
Tek katlı müstakil ev kül oldu
Pide fiyatları belli oldu
Pide fiyatları belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş İmralı açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş İmralı açıklaması
Evinde ölü bulunmuştu! Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporu tamamlandı
Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporu tamamlandı