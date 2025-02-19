Manisa’da yangın: Tek katlı müstakil ev kül oldu

Kordon Mahallesi'nde Zeki Tekle'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kül oldu.

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Yangının çıkış nedeni üzerine çalışma başlatıldı.

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