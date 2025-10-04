Manisa’da zeytincilere kritik uyarı!

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu. Üreticilerin hem halkalı leke hastalığına hem de zeytin sineği zararlısına karşı ilaçlama yapmaları gerektiği belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede zeytin üretimi yapan çiftçilerin 4-6 Ekim 2025 tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle zeytin sineğine karşı mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca, mevcut hava koşullarının halkalı leke hastalığının yayılması için uygun olduğu vurgulanarak, üreticilerin bu hastalığa karşı da ruhsatlı ilaçlarla önlem almaları istendi.

Müdürlük, ilaçlamadan sonra hasada kadar geçmesi gereken süreye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, aksi durumda hem ürün kalitesinde hem de tüketici sağlığında riskler yaşanabileceğini belirtti.

Tarım Müdürlüğü, üreticilerin verim kaybı yaşamamaları ve kaliteli ürün elde edebilmeleri için bu uyarıları dikkate almalarını istedi.

