Manisa'daki kazada 9 kişi birden ölümden döndü

Önünde bir trafik kazası meydana gelen araç durunca başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza için duran araca başka bir otomobil çarpınca 9 kişi ölümden döndü.

Manisa'daki kazada 9 kişi birden ölümden döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, önünde meydana gelen kaza için duran araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağında bir kaza olduğunu göre Malik Aymergen yönetimindeki Almanya plakalı araç durdu. Bu sırada arkadan gelen Gürkan Elmas'ın kullandığı otomobil bu araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR YOLLARINA DEVAM ETTİ

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Nermin Aymergen, Ramazan Tek, Taner Tek, Dilek Tek, Yağmur Elmas, Makbule Elmas ve Emir Elmas yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bu kazadan önce meydana gelen kazaya karışan araç sürücülerinin yollarına devam ettikleri belirtildi.

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