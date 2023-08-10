Manisa'daki orman yangınında son durum

Manisa Kırkağaç'ta başlayan yangın kontrol altına alındı.

KAYNAK: AA
Manisa'daki orman yangınında son durum

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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