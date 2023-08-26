Manisa'daki silahlı saldırının failleri tutuklandı

Manisa’da iki kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Manisa'daki silahlı saldırının failleri tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tabanca ile vurarak iki kişiyi yaralayan iki şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz 24 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Seyitahmet Çayı zeytinlik alanda meydana geldi. İki kişi tarafından silahla vurulan A.S. (44) isimli şahıs bacak ve sırt bölgesinden A.Ç. (36) isimli şahıs ise ayak kısmından yaralandı.

2 ADET RUHSATSIZ TABANCA İLE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu olayın şüphelilerinin H.A. (23) ve M.E. (42) isimli şahıslar olduğu tespit ederek şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.E. hakkında tutuklama kararı çıktı.

Olayın diğer şüphelisi H.A’nın (23) ise İzmir'in Dikili ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi. İkamete düzenlenen operasyonda H.A, 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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