Manisalı çiftçiler yaklaşık 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıttı

Yılmaz Mahallesi'nde 220 dönüm araziye kavun ve karpuz eken Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar, hasat zamanı geldiğinde tüccarlardan bekledikleri fiyatı bulamayınca ürünlerini ücretsiz olarak halka dağıtmaya karar verdiler.

Üç ortağın sosyal medya üzerinden yaptığı duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti.

Traktörleri, motosikletleri ve arabaları ile tarlaya gelen vatandaşlar, kavun ve karpuzları çuvallar, poşetler ve koltuk altlarında taşıyarak hasat etti.

"Vatandaş aldı, daha mutlu olduk"

Ortaklardan Ahmet Akbaş, yaptıkları iyilikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 10 gündür hasat zamanımız gelmişti. Sıcaklardan dolayı da artık bekleme süresi kalmamıştı. Kavun ve karpuzun maliyeti bize yaklaşık 1,5 milyon liraya mal oldu. Son 3-4 gündür özellikle tüccarlardan talep geldi. Ancak hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla geldiler. 1,5 milyona mal ettiğimiz ürünü 200-300 bin gibi paralara satmak bize ağır geldi. Bu nedenle köylülerimizin ve vatandaşlarımızın faydalanması için ürünleri bedavaya verdik."

Akbaş, vatandaşların iki gündür tarlaya akın ettiğini belirterek, "Dün öğlenden beri sağ olsun vatandaşlar gelip topluyorlar. Bizim beklentimiz yaklaşık 300-350 ton civarındaydı. Ancak dünden beri gördük ki, arazide 600 tonun üzerinde kavun varmış. Halen de bitmedi. Sadece kavun değil, karpuzu da verdik." dedi.