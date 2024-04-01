Manisalı esnaf yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Salihli’de lastik ustalığı işi ile uğraşan Cumali Kuğ, İzmir-Ankara E96 Karayolundan karşıya geçmekteyken, yerde para dolu bir zarf buldu. Kuğ, zabıta ve polis ekiplerine haber vererek kayıp para başvurusu olup olmadığını sordu.

Herhangi bir başvuru olmadığını öğrenen Cumali Kuğ ve Kadir Kavaklı kendi çabalarıyla, paranın sahibini öğrenmek için araştırma yaptı. Araştırma neticesinde Kuğ ve Kavaklı parayı düşürenin, adını ve telefon numarasını bulup, kendisine ulaştı.

Buldukları paranın miktarını belirtmemelerine rağmen, parayı düşüren kişi banka dekontuyla gelince, esnaf Kuğ, zarf içinde bulduğu 19 bin 200 lirayı Ahmet Akiş’e verdi.

Akiş, yolda düşürdüğü parasını bulup kendisine ulaştıran Cumali Kuğ ve Kadir Kavaklı’ya duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.