Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sel suları derelerin debisini yükseltti, kanallar yıkılan ağaçlarla doldu, taşan sular üzüm bağlarına doldu. İlçede su tahliyesine başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu

İHA'nın haberine göre, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar ve Güneydamları Mahallesi'ndeki Çınarlı Dere ile Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Eziler, Karaköy ve Boğazçiftliği derelerinin birleştiği Kocaçay taşarak sulama kanalına doldu ve ardından üzüm bağlarını su bastı.

Yüzlerce dekarlık ekili alan ve üzüm bağlarını dolduran sel suları büyük zarar verirken Sarıgöl ilçesinin Baharlar, Şeyhdavutlar, Güneydamları, Tekeliler, Bahadırlar, Yukarıkoçaklar, merkez, Aşagıkoçaklar ve Emcelli Mahallerinde sel zararı olan tarım alanlarında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar belirleme çalışmalarına başlanıldı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Tosun, üzüm bağlarının içlerine girilmesinin mümkün olmadığını ve bağların 15-30 santimetre yüksekliğinde sel sularından gelen mil ile dolduğunu belirtti.

Tosun, millerin nasıl temizleneceği hakkında bilgisi olmadığını ve ilaçlama zamanında nasıl ilaçlama yapacaklarını kara kara düşündüklerini söyledi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin de ulaşım alanları ve bağlarda su tahliyesine başladığı bildirildi.

aw903699-01.jpg

aw903699-02.jpg

aw903699-03.jpg

aw903699-05.jpg

aw903699-04.jpg

aw903699-06.jpg

aw903699-07.jpg

aw903699-08.jpg

aw903699-09.jpg

aw903699-10.jpg

aw903699-14.jpg

aw903699-13.jpg

aw903699-12.jpg

aw903699-11.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek?
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı Güncel
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı Sağlık
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti Magazin
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması Teknoloji - Otomotiv
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi Dünya
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi