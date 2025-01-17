Manken Deniz Akkaya’ya 13 yıl 4 ay hapis cezası

3 Ekim 2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz’ı yanındaki 5 kişiyle beraber darp eden Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ''Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak'', ''Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'' suçları kapsamında iddianame düzenlenerek; İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adli tıp raporunda yaralanmanın basit müdahale ile giderilebilir olduğu aktarıldı.

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SAVCI 15 YIL İSTEDİ

Dava geçtiğimiz gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki Merih Yılmaz, sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M. Erdi T. Mehmet D. Uğur K. Yahya Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında aracın devrini kendi rızasıyla aldıklarını herhangi bir fiziksel darp ve cebrin bulunmadığını beyan ederek suçlamaları reddetti.

Duruşma savcısı mütalaasında, Deniz Akkaya'nın iddia ettiği alacağını belgelendiremediğini, müştekinin de sanık Akkaya'nın bu alacak iddiasını reddettiğini; sanıkların iştirak iradesi ile hareket ederek müştekinin ofisten çıkmasına izin vermedikleri gibi darp ederek aracına ve telefonuna el koydukları aktarılarak suçu işledikleri belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Deniz Akkaya ve diğer 5 sanığın 'Yağma' suçu kapsamında 15 yılla yargılamasını talep etti.

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13 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı Deniz Akkaya ve diğer 5 şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan Akkaya, genç yaşta modelliğe başladı.

Deniz Akkaya, 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi.

Akkaya; Vizontele Tuuba, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Okul, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi yapımlarda yer aldı.