Manken sandı ceset çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit deresi kenarında dinlenmek için mola veren Mehmet Ali Han, su kenarında kadın cesedi ile karşılaştı. Polise haber veren Mehmet Ali Han, "Dere yatağındaki gördüğümü cansız manken sandım. Yanına gidince gerçeği fark ettim." dedi.

Manken sandı ceset çıktı

DHA’dan alınan habere göre, olay saat 17.30 sıralarından Bursa- Ankarayolu İnegöl İlçesine bağlı Mezit mahallesi mevkisindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Ayaklarını serinletmek için dereye yaklaşan Han, yarı çıplak halde kadın cesedi gördü.

Mehmet Ali Han'ın 12 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD, ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir bulguya rastlanmayan ceset, kimliğinin ve ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kadın cesedini gören Mehmet Ali Han, ''Aracım yağ eksilttiğinden dolayı biraz dinlenmek istedim. Dere yatağında yarı çıplak bir kadını, önce cansız manken zannettim. Üstünde elbise olunca cansız mankenin ayağı biraz düz olur. Parmaklarını görünce arkadaki arkadaşa bu insan dedim, beraber ekipleri aradık.'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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