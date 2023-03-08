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Berrak Tüzünataç ''Sadece benim başıma gelecek tuhaflık' diyerek paylaştı

Ünlü manken Berrak Tüzünataç başına gelen ilginç olayı paylaştı. Tüzünataç'ın paylaşımını gören "yok artık" demeden edemedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:15
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Manken ve oyuncu Berrak Tüzünataç ''Sadece benim başıma gelecek tuhaflık' diyerek paylaştı

Berrak Tüzünataç ''Sadece benim başıma gelecek tuhaflık' diyerek paylaştı
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Türk magazin efsanelerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, Berrak Tüzünataç'ın yaşadığı ilginç olay yeniden gündeme geldi. Ünlü manken bu paylaşımı görünce "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflıktaki olaylardan bir kuple" demededen edemedi. Olayı hatırlayanlar ise tekrar tekrar şaşırdı.

"SADECE BENİM BAŞIMA GELEBİLECEK TUHAFLIK"

Magazin efsanesinde herkesi şaşırtan olay ise şöyleydi: Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu da alıp ünlü mankeni engelledi. 

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