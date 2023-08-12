Manş Denizi’nde göçmen teknesi alabora oldu: 6 ölü

Fransa’dan yola çıkan göçmen teknelerinden biri, Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken sabah saatlerinde alabora oldu.

Fransa Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gemilerle başlatılan çalışmalarda 50'den fazla kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere Sahil Güvenliği de kurtarma çalışmalarına destek amacıyla personel gönderildiğini aktardı.

Fransa'nın kuzeyindeki Cap Gris Nez açıklarında meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışmaları 5 Fransız gemisi, 2 İngiliz gemisi ve 1 helikopterin katılımıyla devam ediyor. Dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde görülen güçlü akıntılar, küçük tekneler için geçişi tehlikeli hale getiriyor.