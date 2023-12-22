Manş Tüneli’ndeki grev nedeniyle tren seferleri durdu

Kaynak: İHA
Manş Tüneli’ndeki grev nedeniyle tren seferleri durdu
İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde tren seferleri işçilerin grev sebebiyle durdu.

İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde işçi grevleri başladı.

Tüneli işleten Getlink’e bağlı işçilerin greve gitmesi nedeniyle tünelden yolcu, yük ve araç taşıma hizmetleri yapılamıyor. İşçilerin, bu yılki kardan daha iyi bir pay istedikleri belirtilerek, şirketin yaptığı bin euroluk ikramiye ödemesini az buldukları ve üç katına çıkarılmasını talep ettikleri belirtildi. Getlink’in geliri yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1,4 milyar euro oldu.

Getlink tarafından yapılan açıklamada, Fransız sendikaları tarafından organize edilen grev sebebiyle tren seferlerinin kesintiye uğradığı ve Fransa ile İngiltere’deki terminallerin kapanmasına sebep olduğu ifade edildi. Binlerce yolcu Fransa’nın başkenti Paris'teki Gare du Nord yüksek hızlı tren terminalinde mahsur kalırken, bazı trenler Paris’e geri döndü.

"DERHAL BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, grevi “kabul edilemez” olarak gördüğünü söyleyerek, "Derhal bir çözüm bulunmalı" dedi.

Tren operatörü Eurostar tarafından yapılan açıklamada ise, yolculardan seyahatlerini ertelemeleri istenerek, "Yarına kadar olsa bile, mümkünse yolculuğunuzu ertelemenizi tavsiye ederiz” ifadelerin kullanıldı.

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