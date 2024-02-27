Mansur Yavaş 198 bin 812 aileye yüzde 70 zam yaptı

Kaynak: Haber3
Mansur Yavaş 198 bin 812 aileye yüzde 70 zam yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan 31.767'si emekli olmak üzere toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı. Belediye 2024 sosyal destek ödemelerine yüzde 70 zam yaptığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan 31.767'si emekli olmak üzere toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık. Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

zamzamn.webp

mansur.jpg

Son Haberler
Yapraklarının şeker hastalığına faydalı olduğu ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Yapraklarının şeker hastalığına faydalı olduğu ot ortaya çıktı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Otomobil apartman bahçesine uçtu Yerel Haberler
Otomobil apartman bahçesine uçtu
6 aylık bebeklerine düğün gibi kına yaptılar Video
6 aylık bebeklerine düğün gibi kına yaptılar
Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu Yerel Haberler
Çalamadığı köpeği pompalı tüfekle vurdu
Halil Konakçı kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuştu. İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi Gündem
Halil Konakçı kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuştu. İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi
Meyvesi idrar söktürüyor. İshali kesiyor. Basura iyi geliyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Meyvesi idrar söktürüyor. İshali kesiyor. Basura iyi geliyor. İşte o ot