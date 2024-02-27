Mansur Yavaş 198 bin 812 aileye yüzde 70 zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan 31.767'si emekli olmak üzere toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık. Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.