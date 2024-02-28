Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a SMS göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un vatandaşlara gönderdiği, "Değerli hemşerilerim, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra yapacağımız ilk işlerden biri Ankara'daki su ücretlerine yüzde 50 indirim yapmak olacak. Turgut Altınok Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" yazılı mesaja ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SUYUN MALİYETİ 37 LİRA BİZ 21 LİRADAN SATIYORUZ”

Bugünkü su maliyetinin 37 lira olduğunu, kendilerinin 21 liradan su sattıklarını söyleyen Yavaş, bunu Ankara halkını düşünerek yaptıklarını, daha önceki yıllarda suyun 1.6 dolara satıldığını, Sayın Mustafa Tuna geldiğinde bunu yarıya indirerek 0.90'a satılmaya başlandığını, şu anda ise su fiyatının 0.70 dolar civarında yani 21 lira olduğunu söyledi.

“DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE DE YÜZDE 50 İNDİRİMİ BEKLİYORUZ KENDİLERİNDEN”

Sosyal yardım alan ailelere ve depremzedelere suyun tonunu 1 liradan verdiklerini söyleyen Yavaş, Öğrenci evlerine suyu yüzde 50 indirimli olarak verdiklerini, Ankara halkını bu konuda mağdur etmediklerini, Ayrıca 2010 - 2019 yılları arasında asgari ücretten zorunlu gider olan su bedelini yüzde 4.7 iken şu anda 1.3'e verdiklerini söyledi.

Yavaş, Turgut Altınok ve ekibinin yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ettiklerini belirterek, “Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de yüzde 50 indirimi bekliyoruz kendilerinden” ifadelerini kullandı.