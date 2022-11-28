Dinazor parkı yapmadı 40 yıllık AŞTİ'yi yeniledi. Helal olsun Mansur Başkana

ABB Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde çalışmalarını yürüten ABB son olarak AŞTİ'de yaptığı düzenlemelerin sonuna geldi. Yıllardır Başkente hizmet veren AŞTİ yıllardır bünyesinde bir çok problem barındırıyordu.

Çalışmalar kapsamında kirli bir görünüme sahip olan mevcut büfeler modern ve konforlu yerlerine taşınırken AŞTİ; toplantı alanı, ofis, kütüphane, sergi alanı ve çocuk oyun alanlarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), her gün on binlerce Başkentlinin kullandığı AŞTİ’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için 3 etap olarak gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamlıyor.

Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabında; ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi.

Terminal içerisinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal edilmiş duvar kaplama panelleri de kaldırılarak, yanmaz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi.

AŞTİ'NİN DEĞİŞİM SÜRECİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından AŞTİ'nin gelişim ve değişim sürecini Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı.

Gültekin'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

1. Meşhur demir banklar artık yoruldu... Ankara'nın "kavuşma noktası" AŞTİ yenilendi, açılışı için gün sayıyor. İşte Ankara'ya yolu düşen herkesten bir anı hafızası biriktiren AŞTİ'nin dönüşüm süreci...

2. AŞTİ'nin kapatılması ve taşınması hakkındaki tartışmalar uzun bir süre yaşandı. Oysa AŞTİ; yeri, ulaşımı ve gelenekleri ile oturmuş bir merkezdi. Bu yüzden yeni bir anlayışla yerinde hizmet verilmesine ihtiyaç vardı.

3. AŞTİ'nin dönüşüm çalışmaları 2021 yılında başladı. İlk olarak "çığırtkanlık" sistemi tamamen ortadan kaldırıldı. Yolları yenilendi. 6 Haziran 2022 tarihinde ilk etap çalışmaları sona erdi.

4. Bu çalışmaların sonucunda ekonomik ömrünü tamamlayan oturma grupları, tavan aydınlatma sistemleri ve yangın merdivenleri tek tek yenilendi. 📌 Kalacak yeri olmayıp AŞTİ'deki demir banklarda sabahlayan vatandaşlar artık Şefkat Evleri'nde ağırlanıyor.

5. Havalandırma sistemi ile ısıtma sistemi yenilenirken iç ve dış cephesi de boyandı. Yanıcı malzemeden imal edilmiş ve bugüne dek hiç bakım görmemiş duvar kaplama panelleri yerine çimento ve alçı esaslı cephe malzemeleri kullanılarak tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi.

6. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise AŞTİ’deki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı ve yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine 10 dükkân tahsis edildi. Otobüs yazıhaneleri yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlenerek işlevsel hâle getirildi.

7. AŞTİ’ye seyahat temalı bir kütüphane, üniversite öğrencilerinin kullanabileceği ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis, toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk oyun alanları yapıldı.

8. AŞTİ’nin çatı alanına ise güneş enerji sistemi (GES) kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. GES projesi ile terminalin tükettiği enerjinin yüzde 40’ı güneş enerjisinden karşılanacak, tasarruf sağlanacak. Yeni AŞTİ Ankara'ya çok yakışacak.

İŞTE AŞTİ'NİN YENİ HALİNDEN FOTOĞRAFLAR: