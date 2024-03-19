Mansur Yavaş Ankara'daki son durumu açıkladı! Son iki anket geldi dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu.

Yerel seçimlere günler kala araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçlarını yayınlamaya devam ederken, son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elindeki anket sonuçlarını açıkladı.

Canlı yayında konuşan Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'lara çıktığınız doğru mu?" sorusuna yanıt verdi.

Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Son iki anket geldi. O civarda anketlerimiz ancak şöyle bir durum var: Yaptığımız simülasyona göre; ilçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz.

2014'te ben şehir merkezinde 80 bin oy öndeydim, ama önde olmama rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019'da seçimi kazandık. 148 meclis üyesinde sayımız 40 kişiydi toplam. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var. Meclis çoğunluğunu elde etmemiz ilçelere bağlı. Adaylarımız iyi. Şu anda gelen anketlere göre; bir iki ilçedeki sonucu lehimize çevirebilirsek, bir ankette 1 puan aşağıda bir ankette 1 puan üzerinde çıkıyor.

Meclis üyeleri seçildiği zaman yaptığım çağrı var: 'Büyükşehir beni seçti, ilçeler sizi seçti' dedim. Ama bir ikisi hariç belediye başkanlarımız benim odamı görmediler daha. Partilerini ilçelerinden fazla seviyorlar. İnşallah büyük bir farkla kazanacağız. İnşallah meclis üyeliğinde de bir çoğunluğumuz olur.

"BENİM ÖNCELİĞİM ANKARA"

5 yıl boyunca sadece işlerini yaptıklarını, reklam yapmadıklarını ifade eden Yavaş, "Benim hakkımda 'Hiç konuşmuyor' diyorlar. Neyi konuşayım. Belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım. Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki 'Ben sana bir görev verdim, işini yap. Başka şeylerle uğraşma' diyor. Bu felsefe bana da uyuyor" dedi.