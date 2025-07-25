Mansur Yavaş büyük katliamı açıkladı. "Düzeni durduramadık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dodurga Mahallesi'ne ilişkin şehir planına karşı açtıkları davayı kaybettiklerini duyurarak, "Her boş araziye birer beton kulesi dikilecek. Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. Ama mahkemeyi kaybettik. Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dodurga Mahallesi için planlanan projenin bir "Enkaz projesi" olduğunu ve "Ranta dayalı imar planlarının" Dodurga ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Alacaatlı Mahallesi'nde de "Bir başka katliam" tasarlandığını bildiren Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin! Burası Dodurga. Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası… Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı. İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek."

Yavaş paylaşımını şöyle bitirdi: "Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, 'Bu şehir hepimizin' dedik. Ama mahkemeyi kaybettik. Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir. Ranta dayalı imar planlarının burasıyla sınırlı olduğunu düşünmeyin: Yarın size bir başka katliamı, Alacaatlı Mahallesi’ni göstereceğim. Çünkü bu planlamaya ne yol yeter ne de altyapı…"