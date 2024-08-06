Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tek şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tek şartını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uzun süredir konuşulan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' konusunda yaptığı açıklamada partisinin aday göstermesi durumunda aday olacağını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100.com yazarları Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster ile birlikte Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katıldı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?"

Programda Yavaş, Sinan Burhan'a cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burhan'ın "Sayın Başkan, kamuoyu anketlerinde yüksek oranlarda 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkıyorsunuz. Ayrıca bu dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son döneminiz olduğunu da söylediniz. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu sorduğunu, Yavaş'ın da buna yanıt verdiğini ifade etti.

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE..."

Yavaş'ın bu soruya "Partim aday gösterirse elbette olurum..." yanıtını verdiğini açıkladı.

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