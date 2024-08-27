Mansur Yavaş iddialar hakkında sessizliğini bozdu. NOW TV Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkarmıştı

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Mansur Yavaş iddialar hakkında sessizliğini bozdu. NOW TV Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkarmıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kendisini eleştirmesi sebebiyle izne çıkarıldığı öne sürülen NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'a ilişkin ilk açıklama geldi. Yavaş imzalı yazılı açıklamada iddiaların yanlış ve asılsız olduğu ifade edildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılmıştı.

Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili “Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize” açıklamasında bulunmuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Tosun'un Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle işine son verildiği iddiası gündem olmuştu.

Konuya ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır."

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