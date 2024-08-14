Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak adaylık açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylık hakkında Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

"BU VAZİFEDEN KAÇINMAYIZ"

Manşur Yavaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Henüz Türkiye’de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken olduğunu değerlendiriyorum. Şu an birinci önceliğim Ankara halkına hizmet. Bunun dışında bir gündemim yok. Fakat, günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz."

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