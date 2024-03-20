Mansur Yavaş isim vermeden Gökçek'i hedef aldı. Çok konuşulacak dinozor göndermesi

Kaynak: Mynet
Mansur Yavaş isim vermeden Gökçek'i hedef aldı. Çok konuşulacak dinozor göndermesi
Mansur Yavaş isim vermeden Gökçek'i eleştirdi: "O kadar dinozor alıncaya kadar otobüs alsaydınız"

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi arenadaki tartışmalar da alevlendi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş isim vermeden eski başkanlardan Melih Gökçek'i eleştirdi. Yavaş, "Diyorlar ki, 'ulaşım sıkıntısı var.' Olur tabii. Bir dinozor parası bir otobüs yapıyordu. O kadar dinozor alıncaya kadar otobüs alsaydınız. Ankara'nın altyapısına 5 kuruş para harcamadılar 'görünmez' diye." ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar" dedi.

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