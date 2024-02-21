Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Kaynak: Gerçek Gündem
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını duyurdu.

Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunmuştu.

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Kendisinin bugün mal varlığını açıklayacağını bildiren Yavaş, “Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır" diye konuşmuştu.

Yavaş, söz verdiği gibi bugün, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı:

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