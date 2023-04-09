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Mansur Yavaş seçim için kesin konuştu. Olacakları açıkladı

Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Yavaş, seçimlerle ilgili konuşurken Melih Gökçek hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:35
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Mansur Yavaş seçim için kesin konuştu

Mansur Yavaş seçim için kesin konuştu. Olacakları açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş TV 100’de Uğur Dündar ve Mine Özbek’in sorularını yanıtladı.

Seçimlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Mansur Yavaş, ‘’Ben Altılı Masa'nın çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Seçimi kazanma konusunda iddialıyım. Bence birinci turda bitecek’’ ifadelerini kullandı. İşte Mansur Yavaş’ın konuşmalarından satırbaşları:

"SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTECEK"

"Ben Altılı Masa'nın çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Seçimi kazanma konusunda iddialıyım. Bence birinci turda bitecek. Hükümet, doğal gaz yardımı yapacağını söyledi, yapılamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iki yıldır 200 bin aileye üç ay süreyle doğal gaz veriyor.

Sosyal yardım alan ailelerde iyi beslenememekten dolayı çocukların gelişiminde problemler var. 200 bin aileye her ay birer kilo et parası yatırıyoruz. 16 bin ailenin servis ücretini ödüyoruz. Şu ana kadar 1 kuruş israfımız olmadığı için, kaynaklarımızı halkın temel ihtiyaçlarına harcıyoruz."

‘’EN BÜYÜK PROJEMİZ ŞEFFAFLIK’’

"Anketlerin büyük çoğunluğu tek tip başkanlık sisteminin istenilen sonucu göstermediğini gösteriyor. Bunlar tartışıldı. Şu anda yapılan iş, farklı fikirlerin yan yana gelip müzakere edebildiği bir yapı oluşturuldu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil. Evet bazı konularda tartışılabilir ama sonuçta uzlaşılacak. Çeşitli fikirlere sahip insanlar yan yana geldi. Birbirlerinin görüşlerine saygı duyuyorlar. Keşke bunu yıllar önce yapabilseydik.

Yeni hükümetin en büyük projelerinden biri de şeffaflık. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da denetim kurulunun muhalefetten oluşmasını istiyor. Bu iddialı bir söylem. İnşallah Türkiye yeni bir zihniyetle ülkeye yeni ufuklar açar. Buna ihtiyacımız var."

"İNSANLAR KURU SOĞANI BİLE BULAMAZ HALDE"

"Şu anda emeklilerin durumunu görmek lazım. Biz ucuz et de satıyoruz. Kuyruk oluyor, kuyruğa girenler de emekliler. Bir metro, büyük bir kavşak projesini yapmayabilirsiniz. Zaten yok, yoku fark etmezler. Onun yerine insanlara harcayabilirsiniz.

İnsanlar kuru soğanı bile bulamaz hale geldi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği bir durumda bu tür destekleri ben önemli görüyorum. Temel bakış açımız şu, önceliğimiz bu, çocuğun yatağa aç girmemesi, eğitimden mahrum kalmaması."

"ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE OKULLARIN AÇILMASI LAZIM"

"Gençliğimizde üniversiteyi kazanan birisi bilirdi ki üniversite biter bitmez işe girecek. Şu an böyle bir imkan yok. Şu açıdan da kayıp var, bu kadar genç nesil heba ediliyor. Birikimlerini, üretim güçlerini yansıtamıyorlar.

Almanya bizden işçi istiyor. Neden? Nüfusu yaşlandı. Bizde de genç bolluğu var. Bunlar çözülmez şeyler değil. Bir an evvel ülkenin ihtiyaçlarına göre okulların açılması lazım."

MELİH GÖKÇEK DÖNEMİ...

Ankara’nın kendisinden önceki belediye başkanı Melih Gökçek hakkında da konuşan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

 "Belediyenin 11-12 milyar TL borcu vardı, biz gelmeden. Biz geçmiş döneme ait 4.5 milyar TL borç ödedik. Şu anda biz internetten açık ihaleler yapmak suretiyle büyük tasarruflar yaptık. 2015 yılında 80 liraya yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 liraya yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik.

Biz yalan söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım. Bütün ihalelerimiz açık olduğu için kırım oluyor. Hem borç ödüyorsunuz, hem de yatırım yapıyorsunuz."

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