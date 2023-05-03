Mansur Yavaş sordu ‘Lüks yaşamak size mi has?’

Mansur Yavaş Ordu’da vatandaşlara hitap etti. Yavaş konuşmasında “Muhteremler, Porsche, BMW, Mercedes marka arabalara binmek, lüks hayat yaşamak size mi has? Yurt dışına gidip gelmek size mi has?” diye sordu.

Mansur Yavaş sordu ‘Lüks yaşamak size mi has?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, öncelikle Ordu halkına hitap ettiler.

"LÜKS YAŞAMAK SİZE Mİ HAS?

Mansur Yavaş, konuşmasında şunları söyledi: "Hep internette görüyoruz. Birisi itiraz edince ‘çıkart telefonu’ derler. Neden? Çünkü telefonu iyiyse ‘bak kaç paralık telefon kullanıyorsunuz’ diye fırçalayacak. Muhteremler, Porsche, BMW, Mercedes marka arabalara binmek, lüks hayat yaşamak size mi has? Yurt dışına gidip gelmek size mi has? Bu ülkenin tüm fertleri, özellikle gençler, en iyi telefona, en iyi arabaya, en iyi eve sahip olacak. Tatile gidecek. Hakkı değil mi? Sadece siz mi yaşayacaksınız böyle?"

"YİNE İMRALI'YA HEYET GÖNDERDİLER"

"İstanbul seçimini iptal ettiler. Beka lafı bitti. Mayıs Haziran’da bitti. ‘İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşer’ demeye başladılar. İmamoğlu’nu kastederek ‘Sisi’yi mi İmamoğlu’mu seçeceksiniz’ dediler. Siyaset böyle yapılmaz. Şimdi Sisi’yle tokalaştılar. O da yetmedi; şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar.

Osman Öcalan’ı Ekrem kaybetsin, Binali kazansın diye televizyona çıkardılar. O da yetmedi. Yine görüşmüşler İmralı’ya heyet gönderdiler. Bebek katilinin mektubunu televizyonda okuttular. Cevap ne oldu. 806 bin oy farkla sandığın dibine çakıldılar."

"SİZ DE 6'YI TUTTURDUNUZ, BENZİYOR MUSUNUZ?"

"Biz PKK’ya karşıyız. PKK’nın tek suikast yaptığı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Peki HÜDA PAR’ın görüşleri ne? Aynı. Genel başkanlarına ‘Meclis’te yemin edecek misiniz’ diye sordular. Gülümseyerek, ‘bakarız’ dedi.

Bize 6 siyasi parti bir araya geldiğimiz için ‘6 benzemez’ dediler. Evet bir araya geldik uzlaştık. Peki siz benziyor musunuz? Siz de 6’yı tutturdunuz.

Allah hep dediklerini yaptırıyor. Harp yıllarındaki ekmek kuyruklarını konuşuyorlar. Şimdi burada yok mu? Her yerde var. Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim."

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