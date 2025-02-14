Mansur Yavaş TÜSİAD'a sahip çıktı! İktidarın hedefindeydi...

TÜSİAD'ın 'sitem çöktü' çıkışına iktidar tarafından tepkiler gelmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, tepkilere ilişkin TÜSİAD'a sahip çıkarak, "TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır" dedi.

YAVAŞ: SAYGIYLA KARŞILANMALIDIR

Yavaş'ın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi;

"Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir. TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesi, demokratik bir toplumun gereğidir ve saygıyla karşılanmalıdır. Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğünü koruma çağrısını destekliyor, yargının her türlü etkiden bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz."

Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir.



TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) February 14, 2025

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın dün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma iktidar cephesinden sert tepki çekmişti. Aras, yerel seçimlerde seçilmişlerin görevden alınıp atanmışların göreve getirilmesinin demokrasiyi zedelediğini söylerken, “Kartalkaya’daki 78 can kaybının nedeni denetimsizlik ve çöken sistemdir” demişti.

İKTİDARDAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çelik, "ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı konular olduğunu" kaydetti. TÜSİAD’ın bu eleştirileri için Adalet Bakanı Tunç “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” dedi.