Mansur Yavaş’a AKP’den beklenmedik destek

Eski AKP Gençlik ve Kadın Kollarında görev yapan bir heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeniden CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı ziyarete gitti.

Bu ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, “Ankara’mızın birçok ilçesinde eski dönemlerde AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nda görev yapan hemşerilerimizle bir araya geldik.” açıklamasını yaparken kendilerine de ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini iletti.

Yavaş’ı ziyaret eden heyetin içinde bulunan eski AKP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Zengertaş, yerel seçimlerde AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’u değil, Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Zengertaş, yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan gelişmeleri vicdanına kabul ettiremediğini ifade etti ve “Keçiören Belediyesi’nde birçok işçi arkadaşımızı kaşının üstünde gözün var demeden ekmeğinden eden şahsın Ankara'da aday gösterilmesini vicdanıma kabul ettiremedim.” dedi.

Açıklamasının devamında, “İl başkanının yakın arkadaşı olması dışında hiçbir vasfı olmayan Erhan Sarıgöl'ün doğup büyüdüğüm Mamak’ta siyasete yön vermesini kabullenemedim. Mamaklının milyonlarını yatırıma hizmete harcamak yerine reklama televizyon programına harcayan Murat Köse’ye rağmen AK Parti’den vazgeçmedik.” ifadelerini kullanan Zengertaş, kendi çıkarları dışında hiçbir şeyi umursamayan insanlarla aynı yolda yürümeyi kabullenemediğini kaydetti.

Kendine Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı diye sorduğunu aktaran Zengertaş, “İşçi ve esnaf düşmanı Turgut Altınok mu? Ankara'da ulaşılmamış fakir fukara bırakmayan gariban babası Mansur Yavaş mı? Ben tarafımı iyilikten yana seçtim.” açıklamasında bulundu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteklerini açıkladı.