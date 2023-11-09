Mansur Yavaş’tan “Andımız” videolu 10 Kasım anması

Yavaş, Atatürk’e olan andlarının kalplerinde olduğunu söyledi.

“Söküp atılamayacak en korunaklı yerde”

Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummasının yıl dönümü olan 10 Kasım nedeniyle bir video yayınladı. Videoda, çeşitli meslek gruplarından insanların "Andımız"ı okudukları görüldü. Yavaş, videoyu paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Bizim O’nunla olan andımız; semtte, sokakta, caddede… Bizim O’nunla olan andımız; söküp atılamayacak en korunaklı yerde, kalplerde… Sonsuza dek… #10Kasım”

“Andımız” tartışması

“Andımız”, 1933 yılında Reşit Galip tarafından yazılan ve 1934 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda okunması zorunlu hale getirilen bir metindir. 2013 yılında Danıştay tarafından iptal edilen “Andımız”, 2018 yılında yeniden okunmaya başlanmıştı. Ancak 2019 yılında Danıştay, "Andımız"ın okunmasının tekrar durdurulmasına karar vermişti. "Andımız"ın okunması, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları arasında tartışmalara neden olmuştu.