10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mansur Yavaş: Beka meselesini tabelalardan kaldırılan TC'yi geri koyarak çözdük

Mansur Yavaş: Beka meselesini tabelalardan kaldırılan TC'yi geri koyarak çözdük

Mansur Yavaş, iktidarın "Beka meselesi" söylemini eleştirerek, “Kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyarak beka meselesini çözdük.” dedi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:47
Takip Et

Mansur Yavaş'tan beka meselesi açıklaması

Mansur Yavaş: Beka meselesini tabelalardan kaldırılan TC'yi geri koyarak çözdük
+
Aa
-

Editör: Bengü Zorlu

Seçimlere günler kala iktidarın yanlış politikaları, ülke ekonomisini mahvetmesi, baskıcı politikalarıyla olmasıyla iktidarını sürdürme çabası içinde.

Tv100’de yayınlanan ‘Haftanın Panoraması’ programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çok tartışılan ‘beka meselesi’ ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Uğur Dündar ve Mine Özbek’in sunduğu programda konuşan Mansur Yavaş’ın ele aldığı konulardan biri de iktidar cephesinden var olduğu iddia edilen beka meselesiydi.

İktidarın artık söyleyecek bir şeyi kalmadığını; bu yüzden korkutma politikasını güttüğünü söyleyen Yavaş, “İstanbul giderse Kudüs gider dediler, gitmedi. Kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyarak beka meselesini çözdük” dedi. Bu ifadesine ek olarak da, “PKK’lılar işe girecekti, faturaları bilmem kim taşıyacaktı. Faturaları tertemiz Ankara’nın vatansever insanları götürüyor” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
1
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
2
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
3
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
5
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
6
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
7
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
﻿Ticaret Bakanlığı
﻿Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.