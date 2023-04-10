Mansur Yavaş: Beka meselesini tabelalardan kaldırılan TC'yi geri koyarak çözdük

Editör: Bengü Zorlu

Seçimlere günler kala iktidarın yanlış politikaları, ülke ekonomisini mahvetmesi, baskıcı politikalarıyla olmasıyla iktidarını sürdürme çabası içinde.

Tv100’de yayınlanan ‘Haftanın Panoraması’ programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çok tartışılan ‘beka meselesi’ ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Uğur Dündar ve Mine Özbek’in sunduğu programda konuşan Mansur Yavaş’ın ele aldığı konulardan biri de iktidar cephesinden var olduğu iddia edilen beka meselesiydi.

İktidarın artık söyleyecek bir şeyi kalmadığını; bu yüzden korkutma politikasını güttüğünü söyleyen Yavaş, “İstanbul giderse Kudüs gider dediler, gitmedi. Kaldırılan Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyarak beka meselesini çözdük” dedi. Bu ifadesine ek olarak da, “PKK’lılar işe girecekti, faturaları bilmem kim taşıyacaktı. Faturaları tertemiz Ankara’nın vatansever insanları götürüyor” dedi.