Mansur Yavaş'tan boykot yorumu: Boykot bir tepki değil çığlıktır!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan boykot yorumu: Boykot bir tepki değil çığlıktır!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu boykota destekler sürüyor. Sosyal medyada gençler tarafından başlatılan '2 Nisan günü tüketimi durdur' çağrısı çok fazla ses getirirken konuya ilişkin Mansur Yavaş da konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir. Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır." dedi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boykotun suç değil, ifade özgürlüğü olduğunu belirtti. Yavaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir. Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir."

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