Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR ve DEM Parti çıkışı: Mesafe konulması lazım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı öncesi Ankara Keçiören'de yaptığı il danışma toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var" diyerek HÜDAPAR ve DEM Parti'yi işaret etti.

Yavaş, milli bayramların, ülkenin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin sembolleri olduğunu vurgulayarak, bu bayramların kutlanmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Yavaş, "Bu partilere mesafe konması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Yavaş, milli değerlerin ve bayramların önemine dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bu dönemde daha güçlü ve açık bir duruşun gerektiğini belirtti.

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Yavaş, "Bu konu bizim için vazgeçilmez olmalı. Kendi adıma, bu kadar büyük bir gücü talep etmem. Hiç kimsenin bu kadar güçlü olma hakkı ve haddi yoktur. Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Belediye Başkanı olsak bile, bizler halkın vergileriyle maaş alan kamu görevlileriyiz, daha fazlası değil" şeklinde konuştu.